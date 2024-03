Ordem de serviço para o novo Aeroporto de Cachoeiro é assinada

O governador Renato Casagrande (PSB) assinou, nesta quarta-feira (27), a ordem de serviço para a requalificação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme explica o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), o Governo do Estado vai investir aproximadamente R$ 77 milhões.

“O Sul do Espírito Santo tem um carinho especial do nosso governo, que promove e destina condições específicas para promover o desenvolvimento, crescimento econômico, novos negócios, oportunidades e a competitividade na região. Os investimentos que confirmamos para o Novo Aeroporto é mais um compromisso assumido que se realiza. Em breve teremos uma nova estrutura, assim como aconteceu no aeroporto de Linhares, em condições de operar linhas comerciais, aviação empresarial, transporte e cargas e voos médicos com toda eficiência e segurança”, afirma.

Base de nacionalização de aviões e helicópteros

Os benefícios com a obra e os investimentos não param por aí. O Espírito Santo é um grande importador de aeronaves e com a nova estrutura o objetivo é levar uma base de nacionalização de aviões e helicópteros no local.

“Um novo negócio que movimenta a economia local e gera muitos dividendos para o município e região. Cachoeiro é a maior cidade do interior do nosso estado. Por si só já contribui muito com o desenvolvimento do Espírito Santo e os benefício com o Novo Aeroporto será a grande alavanca para todo o Sul capixaba. Eventos, turismo e muita atividade econômica”, destaca Ferraço.

A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a participação de diversas autoridades. Entre eles, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), o vice-prefeito Rui Guedes (Podemos) e o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos).

Empresa responsável pela requalificação

Na semana passada, o vice-governador divulgou o nome da empresa que será responsável pelas obras de reforma do novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

As empresas Celta Infraestrutura LTDA e Conserva de Estradas LTDA, que formam o Consórcio Cachoeiro RA, serão responsáveis pela execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia.

Também realizarão obras na pista, pátio, terminal de passageiros e demais instalações de apoio.