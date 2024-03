Amaes: caminhada pelas pessoas com autismo tem como bandeira a união

A caminhada pelas pessoas com autismo de 2024 já tem data marcada e será no dia 14 de abril. A ação, promovida pela Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), já se tornou tradicional e a cada ano supera o número de participantes que apoiam a causa. No entanto, para esse ano, a organização espera reunir mais de 5 mil pessoas, entre famílias, amigos, e apoiadores da causa.

Aliás, com o objetivo de promover a inclusão e destacar a importância da conscientização sobre o autismo, a caminhada deste ano traz como tema central a ideia de que a união torna as famílias e a comunidade mais fortes. Para Pollyana Paraguassú, presidente da Amaes, a união é fundamental para enfrentar os desafios diários e para garantir a inclusão e os direitos das pessoas com autismo.

“Nosso objetivo é que as famílias atípicas se unam e se munam de informações. Aliás, a união deixa nossas famílias mais fortes, nossas embarcações podem ser diferentes, mas nosso mar é o mesmo”, ressalta Pollyana.

Portanto, mais uma vez a Praia de Camburi, em Vitória, será o palco da ação de conscientização e inclusão. A concentração dos participantes está marcada para às 8h no Píer de Iemanjá, e o início da caminhada está previsto para às 8h30, seguindo até o Hotel Aruan, onde ocorrerá a dispersão. Além do caráter de conscientização, o evento também é um momento de lazer para as famílias participantes, e contará com recreação para as crianças, brincadeiras, picolé, pipoca e interação ao ar livre.

Caminhada pelas pessoas com autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que afeta o comportamento social, a comunicação e a linguagem. A data da caminhada acontece próximo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. “Mostrar que somos muitos e somos visíveis é um dos principais objetivos da caminhada. É hora de furar essa bolha e mostrar que a inclusão é o caminho certo a seguir”, destaca Pollyana, Presidente da Amaes.

Aliás, o evento, que já reuniu mais de 5 mil pessoas no ano passado, espera superar essa marca neste ano, com a participação de mais membros da comunidade interessados em apoiar e promover a inclusão das pessoas com autismo. A caminhada faz o convite para todo o Estado. São esperadas caravanas de outras cidades, como Viana e Cariacica.

Sobre a Amaes

A Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes) é uma instituição sem fins lucrativos com reconhecimento de utilidade pública municipal e estadual. No entanto, em atuação desde 2001, ela foi criada por pais de pessoas com transtorno de espectro autista. Hoje possui 6 unidades, localizadas nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica e Aracruz. Aliás, com cerca de 100 colaboradores e mais 1500 famílias atendidas com tratamento psicológico, médico e acolhimento.

Serviço:

Caminhada União pelas pessoas com Autismo

Concentração: Píer de Iemanjá, Praia de Camburi – Vitória

Píer de Iemanjá, Praia de Camburi – Vitória Horário: 8h

8h Saída: 08h30

08h30 Camiseta: A camiseta da caminhada está sendo vendida nas unidades da Amaes. A partir do dia 26/03 passará a ser vendida também no Shopping Vitória.