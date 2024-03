Ambulância é furtada em frente a Pronto Socorro de Alegre

Uma ambulância da Prefeitura de Alegre foi furtada, neste sábado (30). O veículo estava em frente ao Pronto Socorro do município.

As polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal foram acionadas e agiram de forma estratégica e rápida. O veículo, de placa SFV 6128, foi encontrado horas depois no município de Rio Casca, em Minas Gerais.

LEIA TAMBÉM: Abordagem da PM causa grande “prejuízo” ao tráfico de drogas em Guaçuí

O prefeito Nirrô Emerick (Progressistas), que havia comunicado o ocorrido por meio da sua rede social, agradeceu às forças de segurança do Espírito Santo e lamentou o fato.

“Furtaram uma ambulância na porta do Pronto Socorro de Alegre hoje a tarde. Diante de tantas dificuldades que estamos vivendo, ainda tem um mal caráter que faz uma coisa dessas! Nosso país precisa de justiça para punir os bandidos”, escreveu.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.