Abordagem da PM causa grande “prejuízo” ao tráfico de drogas em Guaçuí

Na madrugada deste sábado (30), os policiais militares da Força Tática do 3°Batalhão prenderam um homem, de 30 anos, e apreenderam dinheiro e drogas durante abordagem no município de Guacuí.

De acordo com a Polícia Militar, os militares avistaram o suspeito durante patrulhamento a pé no bairro Antônio Francisco Moreira.

Durante a abordagem, localizaram uma sacola contendo 93 pedras de crack, a quantia de R$183,00 e diversas sacolinhas para embalar.

Em depoimento à polícia, o homem informou que o material encontrado era de sua propriedade e que comercializava a R$ 10 reais cada. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª delegacia regional de Alegre.

