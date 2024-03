Anchieta: famílias atingidas por temporal são assistidas pela prefeitura

Um forte temporal que atingiu a comunidade de Limeira, no interior de Anchieta, na tarde de ontem (5), deixou um rastro de destruição. De acordo com a prefeitura, casas foram destelhadas, árvores caíram e cabos de energia, além da destruição completa da cobertura da quadra poliesportiva.

“Desde o momento que soubemos da notícia fomos à comunidade, juntamente com secretários e equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal, a fim de dar toda assistência as famílias que tiveram alguma avaria. Felizmente ninguém se machucou”, informou o prefeito Fabrício Petri, que disse ainda que a Prefeitura irá fazer o reparo dos danos nas residências atingidas.

Leia também: Temporal causa estragos e deixa população sem energia em Anchieta

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, cerca de 15 famílias foram atingidas diretamente. Danos no telhado, na caixa d’água e no poste padrão foram os principais danos levantados pela equipe de assistentes sociais e pela Defesa Civil. Todas essas residências, que sofreram avarias, terão ajuda da Prefeitura. “Iremos realizar os reparos necessários para essas famílias voltarem com segurança para suas casas”, informou o titular da pasta, Flávio Sant’Anna.

A Defesa Civil identificou também que duas famílias terão que sair de suas casas, pois ocorreram danos que podem colocar em risco a integridade física dos moradores. Elas serão assistidas pela municipalidade por meio de aluguel social.

Além disso, os ventos fortes foram responsáveis por quedas de muitas árvores e por conta disso a Defesa Civil vem trabalhando deste ontem para desobstruir vias. A energia elétrica será reestabelecida ainda hoje, conforme informou a EDP Escelsa.

Já a estrutura da quadra de esportes, vai ser removida. “Nossa equipe vai precisar fazer um levantamento do que foi impactado, fazer uma nova licitação e reerguer a quadra de Limeira”, disse o prefeito.