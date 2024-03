Após destinar meio milhão, deputado fará fiscalização de verbas em Piúma

O deputado federal pelo Espírito Santo Dr. Victor Linhalis (Podemos) destinou meio milhão por meio de emenda parlamentar para o município de Piúma, na região Sul do Estado.

Os recursos serão usados para incentivo ao esporte e lazer na cidade. De acordo com o parlamentar, os investimentos estão sendo feitos na reforma de um campo.

LEIA TAMBÉM: Prefeito de Piúma se aproxima do PT e causa “ciúmes” a extrema direita

Após o prefeito da cidade, Paulo Cola (Cidadania) ir ao seu gabinete, em Brasília, pedir mais recursos, ele destacou o empenho do chefe do Poder Executivo e ressaltou que vai acompanhar como o recurso já enviado será usado.

“O nosso mandato investe em mais qualidade de vida nos municípios capixabas! Já enviamos R$ 500 mil para investimentos em Piúma e vamos acompanhar as aplicações dos recursos que vão melhorar muito a vida da população. Conte sempre com o nosso mandato”, explicou Dr. Victor.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.