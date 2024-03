Apresentador de TV realiza palestra de Piscicultura em Muniz Freire

Um dos grandes especialistas em piscicultura do Brasil, idealizador e primeiro apresentador do programa Aqua Negócios da Fish TV, Fábio Rosa Sussel, irá estar presente na maior feira de inovação do Estado, a Inova Capixaba – Agricultura In Foco, que neste ano realiza o “Fórum de Piscicultura”, em Muniz Freire, na região Sul do Espírito Santo.

Fábio Sussel ressalta a importância da realização deste tipo de evento. Segundo o mesmo, os produtores absorvem muito as informações repassadas e trocam experiências que fazem toda a diferença.

“O diferencial é a efetiva transferência de conhecimento, tecnologias e rede de contatos que acaba acontecendo. Mesmo que hoje em dia a internet seja uma importante fonte de consultas de aprendizado, proporcionar aos produtores rurais dois dias de imersão no assunto piscicultura acaba sendo de uma grande efetividade muito grande. Os produtores absorvem muito as informações repassadas. É a oportunidade de conhecer novos produtores da região, ou que produzem a mesma espécie em regiões diferentes, acaba sendo um plus”, ressalta o Pesquisador Científico em Aquicultura.

Fábio Rosa abordará o tema: Produção Satisfatória x Gestão do Negócio, que ocorrerá no segundo dia do evento, na sexta-feira, dia 15. Com grande expectativa na realização do evento, Fábio frisa que está vindo ao Espírito Santo para transferir todo o seu conhecimento aos interessados.

“Minha expectativa é que, da parte dos produtores, eles estejam com muita sede de informação. Sede de novas perspectivas para o cultivo de peixe e de alternativas de rendas dentro da propriedade. Teremos um time de palestrantes de peso, de profissionais que gostam de transferir conhecimento, sendo uma grande oportunidade para os produtores. Eu, como fonte de informação, fico feliz de ir ao evento e encontrar pessoas interessadas em saber e conhecer mais. Eu estou indo para transferir o conhecimento que eu tenho”, menciona o Apresentador.

Conhecimento na área

Fábio Rosa Sussel é Zootecnista formado pela Universidade Estadual de Maringá, possui mestrado em nutrição de peixes pela UNESP de Botucatu e doutorado, também em nutrição de peixes, pela USP de Pirassununga. Pesquisador Científico em Aquicultura do Instituto de Pesca de São Paulo. Especialista em proteína aquática, com ênfase na produção comercial de lambari e produção de camarão marinho em água salinizada. Fábio também é o idealizador e primeiro apresentador do programa Aqua Negócios da Fish TV e apresentador do Canal #VaiAqua do YouTube.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Data: 14 e 15 do mês de março, em Muniz Freire

Local: Parque de Exposições

Instagram do evento: @inova_capixaba