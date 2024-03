Árvores caídas e deslizamento de terra interditam acesso a Mimoso

A força da tempestade que caiu na madrugada deste sábado (23), no Sul do Espírito Santo, provocou deslizamento de terra e queda de árvores.

As ocorrências deixaram a estrada de acesso a cidade totalmente fechada. Um trator foi usado para tentar desobstruir a via.

Servidores e secretários do município estão mobilizados em uma força tarefa para minimizar os impactos provocados pelas fortes chuvas na cidade.

