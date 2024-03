Assembleia do ES debate turismo e eventos no Caparaó

A promoção do turismo e eventos no Caparaó estará na pauta de discussões da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta segunda-feira (1).

A Comissão de Turismo vai receber o diretor do Grupo Folha do Caparaó e GFC Eventos, Elias Carvalho. No encontro, ele vai falar sobre os benefícios dos eventos para o desenvolvimento econômico da região.

Entre os temas que devem entrar no debate estão a diminuição da sazonalidade, geração de empregos e melhor distribuição de renda. A reunião acontece às 18h10 no Plenário Judith Leão.

O deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo Coronel Weliton (PRD) defende a realização planejada de eventos turísticos na região.

“Os turistas que visitam o destino atraídos pelos eventos impactam diversos segmentos como os meios de hospedagens, os bares e restaurantes, o transporte e o comércio, gerando renda e oportunidades para a população, além de auxiliarem na valorização do patrimônio natural e cultural da região”, aponta o parlamentar.

Eventos e turismo no Caparaó

Entretanto, a importância da construção de um portal de acesso ao Parque Nacional do Caparaó em Ibitirama já foi tema de audiência pública na Comissão de Turismo.

Dessa forma, o presidente do colegiado defendeu a abertura de um portal na cidade. Ele afirmou que traria diversos benefícios, como geração de empregos e maior consciência ambiental.

“Fizemos indicação de emenda parlamentar ao Orçamento estadual de 2024 de R$ 2 milhões para que o município, junto com o Estado, faça um projeto para construir esse portal onde o município entender que deve ser”, afirma.