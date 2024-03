Atividade física ideal para quem está com a musculatura fraca; veja

Você anda se sentindo com a musculatura fraca? Experimentando dificuldades em tarefas simples do dia a dia e se sentindo cansado com mais frequência? Sabia que existe uma atividade física que pode te ajudar a fortalecer os músculos, aumentar a resistência e até mesmo reduzir o estresse? Essa atividade é o ciclismo. Pedalar não só trabalha os músculos das pernas, mas também fortalece o core, as costas e os braços, proporcionando um exercício completo para o corpo. Além disso, é uma prática versátil que pode ser adaptada a diferentes níveis de condicionamento físico e preferências pessoais.

De acordo com o ortopedista especialista em quadril, Dr. David Gusmão, o ciclismo, além de ser uma atividade prazerosa, é uma eficaz ferramenta na luta contra a fraqueza muscular e o sedentarismo. “Pedalar é uma atividade aeróbica de baixo impacto que envolve o uso coordenado de diversos grupos musculares, especialmente os músculos das pernas, core e glúteos. Esses músculos são constantemente ativados para impulsionar os pedais e sustentar o corpo na bicicleta. Assim, a atividade promove o fortalecimento muscular devido à resistência aplicada aos músculos durante os movimentos repetitivos”, afirma David.

Ciclismo

Contudo, o ciclismo regular aumenta a força muscular, especialmente nos membros inferiores, contribuindo para a prevenção da fraqueza relacionada à idade e sedentarismo. “Além disso, é uma excelente forma de exercício cardiovascular, o que significa que melhora a capacidade do sistema cardiovascular de fornecer oxigênio e nutrientes aos músculos durante atividades prolongadas. Assim, o aumento da resistência cardiovascular resultante do ciclismo pode reduzir a fadiga muscular e melhorar a capacidade de realizar atividades diárias com mais facilidade”, destaca Gusmão.

Sobretudo, o sedentarismo está associado a uma série de problemas de saúde, incluindo obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Aliás, ao incorporar o hábito de pedalar à rotina diária, as pessoas podem reduzir os efeitos negativos do sedentarismo e melhorar sua saúde geral. A atividade pode ser praticada em diferentes intensidades, desde um passeio relaxante até treinos mais intensos, permitindo que pessoas de diferentes idades e níveis de aptidão física participem e se beneficiem com os resultados.

Isso acontece porque o ciclismo possui baixo impacto, o que significa que oferece uma forma segura de exercício para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, sem sobrecarregar as articulações. “Isso o torna especialmente benéfico para aqueles que buscam fortalecer a musculatura sem o risco de lesões comuns em outras atividades físicas”, acrescenta o especialista.

O especialista em quadril enfatiza a importância de praticar o ciclismo com cuidado, especialmente em áreas de tráfego intenso, e utilizar equipamentos de proteção, como capacete e luvas. Se necessário, é recomendável buscar o auxílio de um profissional da saúde, como um fisioterapeuta ou um treinador pessoal, para garantir que a prática seja segura e adequada às necessidades individuais de cada pessoa.

Sobre Dr. David Gusmão

Médico pela PUC-RS, carrega no sangue a paixão e a tradição pela medicina e ortopedia. Membro de uma família com profissionais da área, cresceu acompanhando treinamentos. Acompanhou a primeira cirurgia de um paciente quando tinha 11 anos de idade. Após a graduação, fez a residência na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e especialização em quadril em Curitiba, na Inglaterra (Oxford e Exeter – no Princess Elizabeth Orthopaedic Centre) e na Itália, (em Bologna – no Instituto Rizzoli). Dr. Gusmão também cursou parte do período acadêmico nos EUA, no Jackson Memorial Hospital e no Dorctor’s Hospital em Miami.

Foi um dos primeiros brasileiros a fazer o treinamento em artroscopia de quadril e começar esse procedimento no país imediatamente. Hoje é referência no assunto, e possui o maior canal do tema onde orienta médicos e ajuda milhares de pessoas a compreenderem mais sobre as doenças e tratamentos disponíveis.