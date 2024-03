Bom Jesus do Norte: Páscoa tem entrega de marmitas às vítimas das chuvas

Em resposta às fortes chuvas que assolaram o Espírito Santo, causando deslizamentos e alagamentos em diversos municípios, inclusive Bom Jesus do Norte, a Paróquia São Geraldo Magela, intensificou suas ações de apoio à população severamente afetada nesta semana. Com o apoio da Paróquia São Pedro, de Venda Nova do Imigrante, milhares de marmitas foram distribuídas entre os dias 28 e 31 março.

Nesse Domingo de Páscoa, voluntários das duas paróquias novamente se reuniram para levar alimentos – além de um pouco de carinho e esperança – a quem precisa.

O trabalho começou cedo. Antes mesmo das cinco da manhã, os voluntários já estavam no cozinha paroquial de Venda Nova do Imigrante preparando a comida. Fiéis de diversas Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), da Paróquia São Pedro, se reuniram para formar a chamada “rede solidária”.

“A solidariedade não tem medidas! Hoje (31 de março) é o quarto dia que recebemos doações da Paróquia de Venda Nova. Eles trazem as comidas prontas, aqui, no Salão da Comunidade São Sebastião, apenas ajudamos a montar as marmitas e distribuí-las às creches, igrejas, escolas e onde mais houver desalojados ou desabrigados e, nesta Páscoa, além da refeição, também estamos distribuindo chocolates e bombons que foram ofertados por Venda Nova”, explicou a aposentada Maria das Graças Socorro Carvalho, membro da equipe de voluntariado de Bom Jesus do Norte.

No cardápio teve arroz, feijão, frango assado, carne bovina e farofa. Foram feitas mais de 800 marmitas, que foram levadas para a Comunidade Santo Antônio no bairro Silvana – área mais atingida de Bom Jesus do Norte.

Depois de prontas, as marmitas foram entregues para população de baixa renda, desabrigados e desalojados e pessoas em vulnerabilidade social. Além da comida, o grupo entregou leite, pães e bolos e um kit de higiene pessoal.

Lindalva da Silva Moreira, 76, mora com o marido e a filha. A aposentada perdeu quase tudo na última enchente e precisou mudar com a família para um apartamento no segundo andar. Para Lindalva o momento é de gratidão.

“Tem que agradecer a Deus por, mais um dia, dar saúde a todos, tem que agradecer muito a igreja católica que não nos desamparou em nenhum momento, porque precisamos muito dessas doações”.

Morador do mesmo bairro, Kayc Rosa também foi vítima das enchentes e, desde sábado, o Coordenador Diocesano da Pastoral da Juventude (PJ), mobiliza os jovens para atuação solidária e assistencial às vítimas.

“É com o coração transbordando que celebramos essa Páscoa com esse ‘Almoço Solidário’ junto aos nossos irmãos e irmãs atingidas. As águas levaram quase tudo nesse bairro, menos nossa fé e vontade de ajudar o próximos (…) Estamos aqui mobilizarmos e com o apoio de Venda Nova e da Cáritas Diocesana, atendendo e ressuscitando no coração dessas pessoas a esperança que a Páscoa nos propõe”.