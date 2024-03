BR-101 está funcionado em pare e siga em Mimoso do Sul

A pista no km 461 da BR-101, na ponte sobre o rio Itabapoana, está funcionando no sistema pare/siga, nesta segunda-feira (25).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motivo do sistema é devido ao aumento do nível do rio Itabapoana, provocado pelas fortes chuvas que atingiu o município nos últimos dias. Até o momento, não há previsão da liberação total da via.