Cachoeiro: assassino confesso de Roseli Valiati será julgado no dia 26

O Tribunal de Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a pauta dos processos para julgamento em 2024. Um deles é o do assassino confesso da vendedora Roseli Valiati Farias, morto com um tiro na cabeça no dia 17 de outubro de 2021.

O julgamento será no dia 26 de março, às 9h, no salão nobre do Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro, e aberto ao público.

Leia também: Polícia prende motorista embriagado envolvido em acidente em Cachoeiro

O pecuarista Alexandre Vaz Nunes está preso desde o dia 20 de outubro de 2021. Ele confessou que matou e enterrou o corpo de Roseli. O crime chocou a cidade pela crueldade.

Ele teria matado Roseli com um tiro na cabeça. Ela dormia no sofá da casa do namorado. O crime ocorreu no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro, na noite de um domingo, dia 17 de outubro. No entanto, o corpo foi encontrado três dias depois.

O corpo da vendedora foi enterrada em uma estrada vicinal da localidade de Marobá, em Presidente Kennedy.

Assassino confesso

Contudo, durante seu depoimento à Polícia Civil, o assassino confesso contou que estava se relacionando com Roseli desde abril daquele ano, e que se conheceram em aplicativo de romance. Mas, disse que não tinha interesse em manter a relação.

Aliás, ele chegou a confessar para a polícia que já tinha planejado matá-la, caso não conseguisse terminar o relacionamento. No entanto, amigos e familiares não acreditaram a versão de Alexandre e alegaram que não fazia sentido.

Veículo abandonado

No entanto, na época do crime, imagens coletadas pela polícia, mostraram que Roseli teria chegado à casa de Alexandre por volta das 18h40, dirigindo um Toyota Corolla, de cor prata.

Nas investigações, a polícia divulgou que as imagens do carro foram registradas novamente nas ruas do bairro por volta das 21h. Alexandre foi flagrado por câmeras, após o horário, caminhando em direção à rua de sua residência.

No entanto, no dia seguinte, 18 de outubro, o veículo de Roseli foi encontrado por sua família. Ele estava abandonado no trevo da Viação Itapemirim. Contudo, estava trancado e com seus pertences, .

Crime causou comoção

Aliás, a morte de Roseli causou comoção na cidade. Ela estava tentando recomeçar a vida depois de sofrer grandes perdas na família durante a pandemia. Sua mãe e o marido foram vítimas da Covid-19 em agosto de 2020 e janeiro de 2021, respectivamente.