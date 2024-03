“Cachoeiro vai estar bem novamente com Casteglione”, afirma Brás

A pré-candidatura do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e atual subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione (PT), foi um dos destaques da sessão ordinária desta terça-feira (5), na Câmara de Vereadores da cidade.

O vereador e presidente do Poder Legislativo municipal, Brás Zagotto (Podemos), apesar de fazer parte do projeto que tem como pré-candidato a prefeito o deputado estadual Allan Ferreira (Podemos), não poupou elogios ao petista e destacou a sua capacidade de fazer o município voltar a crescer.

“Eu trabalhei junto com o Casteglione, quatro anos. Que eu era vereador, fui secretário. Casteglione é bom de mexer. Prefeito bom de mexer, deixa a pessoa trabalhar e tem compromisso com o município. Se vier ganhar a eleição, Cachoeiro vai estar bem novamente com Casteglione”, afirmou Brás.

Quem também relatou sobre o pré-candidato a prefeito do PT em Cachoeiro foi o vereador, também do Podemos, Pastor Delandi. Ao falar sobre que tudo pode mudar no cenário eleitoral, ele pontuou que a única certeza era a presença de uma candidatura do PT na Capital Secreta.

“Ninguém dizia que Junior Corrêa (PL) não seria candidato a prefeito. Eu disse por diversas vezes, se tem hoje candidato a prefeito em Cachoeiro, eu diria dois: Casteglione e Juninho Corrêa, falei para muita gente isso. Porque o PT vai ter um candidato, não tenho dúvida. Se tem duas, era Juninho e Casteglione. Agora o Juninho não é mais candidato”, ressaltou.