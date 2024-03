Calçado inaugura Parque Industrial e recebe novos investimentos

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (08), no município de São José do Calçado, na microrregião Caparaó, para realizar a entrega de obras e o anúncio de novos investimentos. Um dos destaques ficou com a inauguração do Parque Industrial da cidade, que recebeu mais de R$ 6 milhões em investimentos do Governo do Estado. Contudo, também foram entregues melhorias no sistema de abastecimento de água, reforma de escola e creche em Alto Calçado, além de novos equipamentos esportivos.

“Por onde eu vou digo: ‘Vale a pena lutar pelo Espírito Santo’ e é o que temos feito em todos os lugares. Estive ontem [quinta-feira, dia 7] em Brasília para assinar um acordo que vai destinar R$ 1 bilhão para a infraestrutura capixaba. Hoje já estamos aqui para fazer muitas entregas e assinar ordens de serviços que aumentam a competitividade da cidade. São ações que desenvolvem não apenas o município, mas toda a região do ABC Capixaba”, disse o governador, em alusão às cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado.

Investimentos recordes

Casagrande lembrou que o Governo do Estado vem realizando investimentos recordes em todos os municípios. “Vamos seguir trabalhando firme para que em todo o canto do Espírito Santo, tenha desenvolvimento e oportunidades. Para que cada município, cada comunidade, esteja melhor ao final do nosso governo do que quando chegamos em 2019”, completou.

Assim, com recursos provenientes do Fundo Cidades, o Governo do Estado inaugurou o Parque Industrial do município, além das obras de pavimentação e drenagem da Rua João Pimentel Neto, localizada no bairro João Marcelino de Freitas e que dá acesso ao Parque Industrial, e da Rua Braz Furtado da Silva, conhecida como Estrada do Recreio, no Bairro João Pereira Tatagiba.

Tamanho do Parque Industrial

Todavia, o Parque Industrial tem 90 mil metros quadrados de extensão com 26 lotes para a instalação de empresas. No local, foi construída uma estação elevatória de esgoto bruto e rede de coleta de águas pluviais. Além de uma área de lazer com pista de caminhada em torno do lago natural e passeio público com concreto moldado. Também foram realizados os serviços de paisagismo, pavimentação e iluminação de última geração.

“Nosso Governo investe em todas as regiões, fazendo o Espírito Santo se desenvolver de forma integrada. O Fundo Cidades tem papel importante nesses investimentos, de forma célere e sem burocracia. Aqui em São José do Calçado, o Parque Industrial vai estimular a economia local, com a atração de empresas e a criação de empregos. Enquanto as obras de pavimentação e drenagem favorecem a mobilidade e proporcionam mais qualidade de vida à população”, afirmou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande também autorizou a transferência de recursos para a carteira de projetos de obras a serem realizadas pelo município. Com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, aliás, lançado em 2023 com o objetivo de realizar ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastre, de prevenção a eventos hidrológicos extremos e de conservação e revitalização de recursos hídricos.

Foi autorizado o início das obras de construção da bacia de contenção de enxurradas e sedimentos em parte da Bacia Hidrográfica do Rio Calçado e do Córrego da Areia, seu afluente. Com a contenção de água proveniente das chuvas é favorecida a infiltração no solo até o lençol freático, com melhoria das condições ambientais.

Sobretudo, somente com recursos provenientes do Fundo Cidades (2022 e 2023), o Governo do Estado está investindo R$ 18,4 milhões no município.

Entregas

Por meio de investimentos do Programa Pró-Rural, as comunidades de Jacá, Airituba e Alto Calçado, terão melhorias em seus Sistemas de Abastecimento de Água. Assim, com investimento de R$ 1,2 milhão, as obras visam garantir um melhor acesso à água potável para os 2.400 moradores locais. Entre os principais pontos de destaque estão a reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA), a interligação dos poços artesianos à ETA, a instalação de novos reservatórios de água tratada, e a construção de redes e novos ramais para os clientes.

“Essa obra representa um avanço em infraestrutura e um compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Aliás, ela faz parte de um montante de investimentos de mais de R$ 4,3 bilhões que a Cesan está investindo em todo o Estado, visando garantir coleta e tratamento de esgoto e água de qualidade”, comentou o presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud.

Pró-Rural

O Pró-Rural é um programa que visa levar saneamento básico (água e esgotamento sanitário) a comunidades de pequeno porte (50 a 1.500 habitantes). Já foram investidos R$ 33 milhões em todo o Estado, beneficiando mais de 12 mil pessoas. A iniciativa tem como pilar central a parceria entre o Governo do Estado, por meio da Cesan. Os Municípios e as comunidades, sendo que a operação e manutenção dos sistemas é feita pela Gestão Comunitária.

Todavia, a proteção social capixaba segue recebendo investimentos inéditos por parte do Governo do Estado. A inauguração do novo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) de São José do Calçado. Assim, significa a reiteração da centralidade e relevância que as políticas públicas sociais possuem na gestão atual.

Com investimento estadual de R$ 980 mil, o novo equipamento socioassistencial, localizado no bairro João Marcelino de Freitas. Assim, visa garantir a proteção social e defesa dos direitos dos indivíduos e/ou famílias que se encontram em situações de violação de direitos e de violência.

“Um bom espaço físico de trabalho certamente gera impactos positivos tanto para a equipe técnica, responsável pelos atendimentos, quanto para os usuários e famílias que têm direito aos serviços, programas e projetos ofertados pelos governos federal, estadual e municipal”, observou o subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione.

Mais investimentos

Contudo, na área do Esporte, o governador Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a construção de uma quadra poliesportiva no bairro João Marcelino de Freitas, obra orçada em R$ 1,52 milhão, e inaugurou o Campo Bom de Bola do distrito de Airituba, no valor de R$ 886 mil. Investimentos realizados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

“São quase 2,5 milhões de reais que estamos destinando para o município, só na área do esporte. O campo, que está sendo entregue, e essa quadra, que em breve também voltaremos para fazer a inauguração. Equipamentos que vão proporcionar mais opções de atividades físicas para a população. Quando a gente investe no esporte, estamos investindo na saúde, na educação e no bem-estar. Só temos condições de fazer tantos investimentos porque somos um estado organizado, com uma gestão equilibrada e eficiente”, disse o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Recursos

Ainda em São José do Calçado, o Governo do Estado está destinando recursos para a reforma de escolas da rede municipal. Além da construção de duas novas escolas. Uma das unidades contempladas é a Escola Municipal Ercílio Cordeiro. Aliás, ela receberá melhorias no bloco escolar e também na quadra poliesportiva, com investimento de R$ 1,2 milhão. A intervenção possibilitará a manutenção de 40 vagas da pré-escola e 200 do Ensino Fundamental, totalizando 240 vagas na rede pública municipal.

Já para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Augusta Lopes de Carvalho. Serão repassados R$ 980 mil para a realização das intervenções em dez salas de aula, banheiros, refeitório, dentre outros espaços. Com as melhorias, será possível a manutenção de 54 vagas para creche e a criação de 73 novas vagas para creche e para pré-escola, totalizando 127 vagas na rede pública municipal.

Além dessas intervenções, o governador Casagrande autorizou a construção da Escola Municipal Umbelina Machado e do CMEI Maria Sarria Simões. Aliás, o investimento total é de R$ 5,5 milhão, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). A intervenção possibilitará a manutenção de 98 vagas e a ampliação de 100 vagas na rede pública municipal.

CMEI

Todavia, o CMEI Maria Sarria Simões contará com quatro salas de aula, sala dos professores, sala de arquivos, brinquedoteca, cozinha, fraldário, banheiro feminino, banheiro masculino, diretoria, recepção, espaço parque e jardim, circulação e quadra.

Sobretudo, a Escola Umbelina Machado da Silva será constituída com seis salas de aula, dois laboratórios de informática, sala de conferências, banheiro feminino, banheiro masculino, cozinha, banheiro cozinha, depósito/despensa, refeitório, biblioteca, e material de faxina, diretoria, secretaria, sala dos professores e circulação.

