Caminhada Penitencial reúne centenas de fiéis, em Itapemirim

Centenas de fiéis se reuniram neste domingo, 10 de março, para participar da “Caminhada Penitencial”, nas ruas de Itapemirim, no litoral sul. A procissão, que ocorre há 18 anos, tem 8 km de percurso, partindo de dois pontos: Comunidade Sagrada Família (Itaipava) e Comunidade Santa Luzia (Fazenda Velha).

A caminhada começou por volta das 05 horas, logo após a oração e benção inicial, os fiéis saíram conduzindo uma cruz. Maria Aparecida Gomes, coordenadora do Concelho Pastoral Paroquial (CPP), conta que o trajeto foi marcado por momentos de oração e reflexão.

“Refletimos a Palavra de Deus (Êxodo 15, 22-26) recordando a caminhada do povo no deserto, na certeza do amor de Deus que nos acompanha a longo da história. Durante o percurso meditamos também, o tema da Campanha da Fraternidade (Vós sois todos irmãos e irmãs). É como Deus perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Essa reflexão nos leva a recordar que somos todos irmãos e irmãs, possuidores da mesma dignidade”, contou Maria Aparecida.

Ao chegar no destino os peregrinos foram recebidos com uma salva de palmas e um café da manhã. A Caminhada penitencial foi encerrada com uma Santa Missa celebrada pelo pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Pe. Ronaldo Borel.

“Foi uma manhã de profunda contemplação. Ao longo do percurso fomos conduzidos a pensar nos sinais de divisão e inimizades que prevalecem em nosso meio atualmente, afinal vivemos numa sociedade dividida, que busca eliminar o diferente (…) Também refletimos as causas que geram e alimentam essas exclusões e inimizades. O Papa Francisco na ‘Evangelli Gaudium’ (Exortação Apostólica escrita pelo Papa Francisco e publicada no encerramento do Ano da Fé, em novembro de 2013), nos ensina que no coração do Evangelho está a vida comunitária e o compromisso com os outros. Deus, em Cristo, redime não somente cada pessoa, mas as relações sociais entre os homens (…) O mistério trinitário revela que fomos criados a imagem dessa comunhão divina e por isso não nos realizamos sozinhos”. Concluiu.

Foto: Divulgação