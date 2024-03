Caminhada Penitencial reúne mais de mil pessoas em Alegre

Centenas de fiéis se reuniram na manhã deste domingo (3), em Alegre, para participarem da Caminhada Penitencial, ato católico que é realizado geralmente no terceiro domingo da Quaresma.

Os católicos compareceram ao evento às 5h e a previsão da Paróquia Nossa Senhora da Penha é de que aproximadamente 1 mil fiéis tenham participado da caminhada.

Este ano, o trajeto teve início no pátio da Matriz, passando pelo centro de Alegre e, seguindo pela BR 482 até o ginásio de esportes do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), localizado no distrito de Rive, um trajeto de aproximadamente 12 km.

Na chegada, o bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, presidiu uma missa. A celebração foi concelebrada pelos padres Juliano Ribeiro Almeida (pároco), Márcio Teodoro da Silva, SDB (vigário paroquial), Giovanni Geraldo Quites, Gilberto Roberto Silva e Claudinei Bourguignon Mascarelo (Pe. Caio). A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Jerônimo Monteiro, também participou da Celebração Eucarística.

Caminhada Penitencial

A caminhada acontece no período da Quaresma, geralmente no terceiro domingo da celebração. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, que, neste ano, ocorreu no dia 14 de fevereiro, e vai até a Semana Santa.

Fotos: José Alberto/Pascom Nossa Senhora da Penha (Alegre)