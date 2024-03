Caminhada urbana vai celebrar emancipação política de Cachoeiro

Em celebração ao Dia da Emancipação Política de Cachoeiro (25 de março), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) vai organizar uma caminhada urbana, no domingo (17).

As inscrições gratuitas para participação no evento estão abertas. Para se inscrever, basta acessar a página: www.cachoeiro.es.gov.br/inscricao-caminhada-urbana.

A concentração da atividade será na quadra do Alto Eucalipto. Depois, o grupo seguirá até o topo do Morro das Andorinhas, local onde ficam as torres dos veículos de comunicação. Para mais informações é só entrar em contato pelo telefone (28) 99976 3762.

“Estamos com uma programação muito bacana para comemorar essa data tão importante para nossa cidade. Contamos com a participação de nossos moradores para deixar essas celebrações ainda mais bonitas”, convida o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.