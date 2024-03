Anchieta: Corrida das Mulheres acontece neste sábado (9)

No próximo sábado (9), acontece a 1ª Corrida das Mulheres, em Anchieta. A iniciativa é organizada pela Guarda Civil Municipal.

A largada será às 8h no Centro da cidade com destino a Praia de Castelhanos, com 5 km de percurso até o ponto final.

Leia também: Anchieta: famílias atingidas por temporal são assistidas pela prefeitura

Interessados em participar devem preencher a ficha de inscrição on-line. Será cobrado um quilo de alimento não perecível para os participantes. A ação faz parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na sexta (8).

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5isGI-o65iPn003trsORlElbWcU0dcN3OqnyqCBrYkA7vMw/viewform?usp=pp_url