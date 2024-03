Capixaba conquista três medalhas em campeonato internacional de jiu-jitsu

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a capixaba Thaís Loureiro foi um dos destaques no Los Angeles Internacional Open IBJJF. Ela conquistou uma medalha de ouro e duas de prata na competição de jiu-jitsu, que aconteceu no último fim de semana, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Na modalidade Sem Kimono, Thaís Loureiro subiu ao topo do pódio na categoria “peso pluma – faixa preta adulto”, além de conquistar a medalha de prata na categoria Absoluto. Já na modalidade Gi (com kimono), a capixaba também ficou em segundo lugar na categoria “peso galo – faixa preta adulto”, e faturou a prata.

A lutadora falou sobre o desempenho nas disputas, principalmente na categoria Absoluto da modalidade Sem Kimono, que exige um alto nível de técnica, estratégia e condicionamento físico.

“Na competição sem kimono eu consegui bastante destaque, porque competi na categoria Absoluto. Lutei a semifinal com uma atleta do UFC e consegui ganhar e desempenhar o meu jogo dentro da luta e finalizar com uma leg lock. Na final, lutei com a Margot Ciccarelli, que está a três categorias acima da minha. A luta ficou empatada e foi bem parelha”, disse Thaís Loureiro.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).