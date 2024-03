Capixabas participam de classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê

Contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Ana Carolina Batista, Claudina Aguiar e Helen Tatagiba disputam, nesta quarta-feira (13), a primeira etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Caucaia, no Ceará.

A capixaba Amanda Bissoli também vai participar da competição. Ela teve as passagens aéreas da viagem concedidas pelo programa Voe Atleta, também da Sesport. A competição reúne representantes de todos os estados do Brasil e vai classificar os atletas para a fase final do Campeonato Brasileiro. As disputas na competição acontecem nas categorias Kata e Kumite até o próximo domingo (17).

Contudo, no mesmo local e data, também acontece a Seletiva Nacional, que vai decidir os atletas para integrar a seleção brasileira da modalidade. Aliás, a carateca Ana Carolina, que disputa na categoria Sênior, destacou como o Bolsa Atleta contribuiu para os treinamentos preparatórios e na participação no campeonato.

“Graças ao Bolsa Atleta, que é um grande investimento do Governo do Estado, consegui vir para a competição e me manter em treinamento para a Classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, com o intuito de ir para a fase final. Venho treinado bastante para ser campeã novamente e estou com muita expectativa em relação a isso”, disse Ana Carolina.