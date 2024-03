Confira! 2ª etapa do Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu em Castelo

Dia 14 de abril de 2024, acontece a 2ª etapa do Circuito Capixaba Estadual de Jiu-Jitsu, em Castelo. O evento será aberto a todos os atletas, praticantes de jiu-jitsu, capixabas e de todo Brasil. Aliás, idealizado pela Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Esportivo (FCJJE), o torneio tem o objetivo de enaltecer e valorizar os atletas capixabas da modalidade. Contudo, o campeonato terá as categorias de mirim até master faixa preta, masculino e feminino.

Aliás, além de competirem na 2ª etapa do Circuito Capixaba, os atletas filiados a FCJJE estão concorrendo no Ranking Capixaba de Jiu-Jitsu da FCJJE.Sobretudo, para concorrer, os atletas devem estar filiados a esta entidade. Assim, cada competição tem a somatória de pontos. Confira:

Campeão – 6 pontos

– 6 pontos Vice-campeão – 3 pontos

– 3 pontos Terceiro colocado – 1 ponto

“Buscamos salientar a oportunidade do município, de comportar um evento de tal magnitude, propiciando aos participantes locais e entorno. O acesso a uma competição de alto nível entrando no calendário e etapas de um ciclo de competições, que são realizadas anualmente. Vale salientar ainda o potencial econômico, comercial, hoteleiro e turístico, fora a visibilidade oportunizada ao município. Com o patrocínio, a Prefeitura Municipal de Castelo”, ressalta o presidente da FCJJE, Thiago de Oliveira.

Leia também: Motorista morre em acidente grave na BR-262 em Marechal Floriano

Contudo, a entrada totalmente gratuita, mais de 400 competidores vão em busca do grande título, para somar pontos no Ranking Capixaba de Jiu-Jitsu da FCJJE.