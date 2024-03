Carro com restrição é recuperado pela PRF em Rio Novo do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou dois veículos durante duas ocorrências distintas em Aracruz e Rio Novo do Sul, na noite da última segunda-feira (18).

A PRF informou que a primeira ocorrência ocorreu em Aracruz, por volta das 20h30, durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Na ação, os policiais abordaram um veículo Fiat/Siena conduzido por um homem de 21 anos. Os policiais abordaram ele e fizeram uma vistoria mais detalhada, onde constataram que o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro.

Portanto, os policiais rodoviários encaminharam a ocorrência para o Departamento de Polícia Civil em Aracruz.

Já a segunda ocorrência aconteceu em Rio Novo do Sul. Os policiais abordaram o veículo Volkswagen/Gol, no Km 390 da BR-101, durante um comando de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No entanto, os agentes constataram que o automóvel estava com adulteração e que existia um registro de roubo/furto ocorrido em Resende, no Rio de Janeiro.

Os agentes indagaram o motorista, que alegou que havia adquirido o veículo há cerca de 30 dias de um homem no interior do Estado e que ainda estava pagando o automóvel.

Portanto, os agentes encaminharam a ocorrência para o Departamento de Polícia Civil em Itapemirim.