Carro de motorista de aplicativo desaparecido é encontrado com adolescentes

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) localizou o veiculo do motorista de aplicativo Thiago Silva Castilho, desaparecido desde sexta-feira (8), na capital. No veículo estavam dois adolescentes de 17 anos, que foram apreendidos.

Com ajuda do levantamento da Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória, o veículo HB20, de cor branca, foi abordado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, por volta das 22 horas, de sábado (09).

“A dupla estava em baixa velocidade quando fomos acionados para realizar a abordagem. Não encontramos nada de ilícito dentro do veículo, alguns poucos pertences que os ocupantes informaram não lhes pertencerem”, detalhou o inspetor Albert.

De acordo com o registro de desaparecimento, o motorista de aplicativo Thiago Castilho foi visto pela última vez, às 15 horas de sexta-feira (08), na Avenida Fernando Ferrari, em frente a Ufes, onde daria início a uma corrida.

Durante a abordagem, pelos agentes da Guarda de Vitória, os adolescentes alegaram que o veículo era de um amigo que apenas lhes emprestou o veículo. Os dois foram entregues na Delegacia Regional de Vitória para que seja dado seguimento às investigações sobre o caso.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.