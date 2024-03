Central de Monitoramento Ambiental fiscalizará crimes ambientais no ES

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), anuncia nesta quinta-feira (7), o lançamento da Central de Monitoramento Ambiental. Uma iniciativa inovadora destinada a fortalecer a proteção e preservação dos recursos naturais no Espírito Santo.

Esta nova ferramenta representa um marco significativo na integração de tecnologia avançada com a missão de garantir a segurança e o bem-estar da comunidade.

A Central de Monitoramento Ambiental é um centro de operações de alta tecnologia, equipado com os mais recentes sistemas de vigilância e monitoramento, onde uma equipe policial ficará empenhada em detectar, prevenir e responder a atividades ilegais que ameaçam nossos ecossistemas.

O lançamento da Central de Monitoramento Ambiental acontece nesta quinta-feira (7), na sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

