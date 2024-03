Cidade do litoral Sul do ES alerta pescadores e banhistas para ressaca

A previsão de temporal emitida pelo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acende um alerta para pescadores e banhistas em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo.

A administração municipal emitiu comunicado, nesta sexta-feira (22), informando o grande risco que o município está exposto.

“A Defesa Civil Municipal de Itapemirim alerta a população para a previsão de grandes volumes de chuva entre a tarde desta sexta-feira (22) e o domingo (24), de acordo com o aviso vermelho (grande perigo) emitido pelo Inmet”, explicou por meio de nota.

Entre as orientações, estão recomendações específicas para pescadores e banhistas por conta da possibilidade de ressaca e mar revolto.

Na nota, a prefeitura pede para que as pessoas evitem o banho de mar. A recomendação é de que evitem áreas que estejam em condições de ressaca e a prática de esportes no mar.

Já para os pescadores, a recomendação é de que eles devem evitar navegar durante o período de ressaca.

· Toda a população ribeirinha deve ficar em alerta. Caso a pessoa esteja em uma área sujeita a alagamento, ao primeiro sinal de aumento do nível de água abrigue-se em locais altos e secos;

· Durante enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

· Outra orientação é para situação de grande perigo confirmada. Nesse caso, recomenda-se que procure abrigo, evite permanecer ao ar livre e áreas arborizadas, devido ao risco de quedas de árvores e acidentes com raios;

· Evitar tentativas de atravessar áreas alagadas ou com enxurradas;

· Caso um fio energizado caia sobre um veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência;

· Moradores de áreas de encosta precisam observar sinais de movimentação do solo, rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperradas, postes e árvores inclinados e água lamacenta escorrendo pelo morro. Diante de qualquer um destes sinais, o local deve ser abandonado imediatamente.

· Se possível, desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia, durante esses fenômenos.

Portanto, em caso de emergência, a orientação é que a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros (193); Defesa Civil Municipal, pelo (28) 3529-5556, ou Guarda Municipal (153).

De acordo com a Defesa Civil, os volumes devem atingir Itapemirim e mais 30 municípios capixabas, além de pontos entre o Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo, e Zona da Mata de Minas Gerais.

Dessa forma, o aviso publicado pelo INMET aponta grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

