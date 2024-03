Cidades do Caparaó foram as que mais receberam chuvas nas últimas 24 horas

Na manhã deste sábado (23), a Defesa Civil Estadual divulgou um boletim extraordinários, atualizada às 6h, com os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo.

Entre os municípios que possuem estação meteorológica do Cemaden, Bom Jesus do Norte, no extremo Sul capixaba, recebeu 295.4 mm de chuva nas últimas 24 horas. O município de Mimoso do Sul recebeu 228 mm de volume de chuva.

No Caparaó Capixaba, Muniz Freire recebeu 193.8 mm, e Alegre recebeu 156.21 mm. Os municípios foram os mais afetados com as chuvas das últimas 24 horas.

O Sul do Espírito Santo recebeu um alerta vermelho de grande perigo de chuvas intensas desde a noite da última sexta-feira (22) até o próximo domingo (24).

Confira as cidades com os maiores acumulados de chuva: