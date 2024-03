Cidades inteligentes: prefeito visa fomentar negócios em Piúma

O prefeito de Piúma, Paulo Cola, está entre os 16 gestores municipais do Espírito Santo que participam de uma capacitação técnica em Curitiba.

A iniciativa é do programa Cidade Empreendedora do Sebrae/ES em parceria com o Governo do Estado. O objetivo é aprimorar o ambiente de negócios para micro e pequenas empresas (MPEs) nos municípios capixabas.

A capacitação acontece no Smart City Expo Curitiba, o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, que será realizado de 20 a 22 de março no Centro de Eventos Positivo.

Projetos inovadores

Mas, antes do evento principal, os prefeitos participam de visitas técnicas a projetos inovadores da cidade.

A iniciativa busca apresentar ações e estratégias pioneiras em inovação e empreendedorismo, além de modelos consolidados de governança e gestão pública.

A participação do prefeito na capacitação no evento sobre cidades inteligentes demonstra seu compromisso com o desenvolvimento de Piúma e o fomento ao empreendedorismo.

“Essa participação estimula o engajamento dos prefeitos com o programa, promovendo a atualização profissional, orientações técnicas e debates construtivos”, destaca Eduardo Simões, gerente do programa Cidade Empreendedora.

Para o prefeito, portanto, a capacitação é uma oportunidade única de buscar soluções inovadoras e trocar experiências com outros gestores públicos.

“É importante estarmos sempre buscando novas ferramentas para impulsionar o desenvolvimento do nosso município e gerar oportunidades para os cidadãos”, ressalta Paulo Cola.

O tema da edição deste ano do Smart City Expo Curitiba é “Reinventando cidades para todos”.

Assim, o evento reúne representantes do setor público, empresas, universidades e sociedade civil com o objetivo de discutir e apresentar soluções para os desafios das cidades modernas, como sustentabilidade, mobilidade urbana, inovação e transformação digital.

Dessa forma, após a capacitação, o prefeito pretende colocar em prática as novas estratégias aprendidas para fortalecer o ambiente de negócios no município e impulsionar o crescimento das MPEs.

“Acredito que a capacitação trará resultados positivos para o desenvolvimento de Piúma”, finaliza Paulo Cola.