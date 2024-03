Feliz aniversário! Dona Quita chega aos 97 anos e ganha surpresa

A equipe do Idoso Bem Cuidado, da Unimed Sul Capixaba, fez uma surpresa para a cliente Dalziza Volpato Zanette (Dona Quita) pelo seu aniversário de 97 anos, nesta quinta-feira (21). Foi realizada uma recepção especial para ela com bolas, bolo e alegria, no novo espaço da cooperativa.

“Agradeço a Deus e a vocês que nos atendem sempre com sorriso e brilho nos olhos. Jamais esperava essa linda homenagem. Que Deus abençoe todos os colaboradores da Unimed Sul Capixaba. Agradeço ao Senhor por eu estar aqui com esta idade fazendo tudo que eu posso, quero e gosto de fazer”, declara Dona Quita.

Contudo, o gerente de serviços próprios da Unimed Sul Capixaba, Eduardo Tonole Dalfior, explica que o Idoso Bem Cuidado faz parte da iniciativa JUNTOS e é uma abordagem de cuidado centrada no paciente, que tem como base o cuidado coordenado a partir de uma equipe de saúde multidisciplinar, tudo isso sem custos extras no plano de saúde.

“O programa conta com um espaço inaugurado recentemente, dedicado exclusivamente ao cuidado do idoso. O local visa proporcionar um atendimento personalizado e integrado aos pacientes da terceira idade, marcando um novo conceito em Cachoeiro de Itapemirim”, explica Tonole.

Todavia, para se juntar ao Idoso Bem Cuidado, basta entrar em contato com a equipe pelo telefone (28) 2101-6255. Aliás, o cliente, uma vez incluído, atendido por uma enfermeira navegadora, que o acompanhará em suas necessidades e elaborará um plano de monitoramento individualizado.

Foto: Divulgação/Unimed Sul Capixaba