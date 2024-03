Começa a construção do Centro Integrado de Perícia Técnico-científica

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta quarta-feira (06), o contrato para a realização dos projetos e execução das obras do novo e moderno Centro Integrado de Perícia Técnico-científica (CIPTC), a ser construído no município de Cariacica. Este é o investimento mais importante do Componente I do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES e representa um investimento de R$ 88,4 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O Centro Integrado de Perícia Técnico-científica será utilizado pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCI-ES) e abrigará em condições ideais todas as atividades periciais, incluindo a implementação da Central de Custódias, assegurando aumento da capacidade de atendimento e confiabilidade à prova criminal, promovendo produtividade e agilidade na entrega do trabalho, além do aprimoramento da produção da prova técnica para o esclarecimento de crimes, em especial os violentos.

Com essa entrega, o novo Centro de Perícia Técnico-científica projetará o Estado do Espírito Santo em nível de excelência e em destaque no cenário nacional, no âmbito da produção de provas periciais e no combate à criminalidade, aumentando, consequentemente, a efetividade do trabalho das Forças de Segurança do Estado.

“A construção do Centro Integrado é um marco importante para o Espírito Santo. Vamos dar à Polícia Científica condições para reduzir a criminalidade, mostrando para quem comete crimes que ele será alcançado. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Cariacica pela doação do terreno para este que será mais um equipamento público a serviço da sociedade a ser instalado no município”, afirmou o governador Casagrande.

O novo Centro de Perícias será implantado em uma área de mais de 8,5 mil metros quadrados doada pela Prefeitura de Cariacica, na Avenida Mário Gurgel, no bairro Alto Laje, às margens da BR-262. O edifício vai abrigar em um único local os Institutos de Criminalística, de Identificação, de Laboratórios de Análises Forenses e Médico-Legal, além de Gabinetes e Área Administrativa (ADM) da Polícia Científica do Espírito Santo, promovendo ações integradas nas diferentes áreas técnico-periciais de interesse criminal do Estado.

“A construção do Centro de Perícias demonstra o comprometimento do Governo do Estado com a preservação da vida e a segurança dos capixabas, especialmente naqueles locais onde a vulnerabilidade social expõe jovens a cenários de violência e risco. Investir em tecnologia e capacidade técnica é o caminho para promover mais efetividade e eficácia ao trabalho das Forças de Segurança do Espírito Santo, neste caso específico, a Polícia Científica”, declarou o secretário de Estado da Segurança e Defesa Social, Eugênio Ricas.

No CIPTC, a sociedade capixaba contará com os serviços de perícias médico-legais e criminalísticas; de identificação e do desenvolvimento de estudos e pesquisas. Em um ambiente adequado e estruturado, o novo Centro de Perícias vai garantir, além da eficiência na investigação criminal, um atendimento humanitário e digno às vítimas de violência, em especial mulheres e crianças, o que faz sua importância extrapolar as esferas policial e administrativa.

“Eu vi a luta desses guerreiros da Polícia Científica por se tornar uma Polícia própria e o governador realizou esse sonho. O Centro Integrado de Polícia Científica ajuda a condenar quem realmente cometeu o crime e não deixa um inocente pagar por um crime que não cometeu. Quando o governador realiza, mostra que está trabalhando para quem mais necessita. Esse Centro vai ser um dos mais modernos do País e vai movimentar a cidade”, comentou o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.

O perito oficial geral, Carlos Alberto Dalcin, também esteve presente na solenidade. “É uma imensa honra participar deste momento crucial para a Polícia Científica. Com o Centro Integrado da Polícia Científica, poderemos oferecer à população um serviço cada vez mais humanizado. Expresso minha gratidão ao governador pela confiança depositada em nós e por reconhecer a vital importância da Perícia Criminal na promoção da paz e segurança em nosso Estado”, disse.

A Secretaria de Direito Humanos (SEDH) é o órgão responsável pela execução do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e o Instituto Socioeducativo do Espírito Santo (IASES). O Contrato de Empréstimo celebrado com o BID tem como objetivo geral contribuir para a redução dos índices de crimes violentos entre jovens de 15 a 24 anos nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidos pela violência.

“Este é um momento histórico para nosso Estado. A construção de um Centro de Perícia no modelo humanizado que teremos no Estado, inclusive com espaço de acolhimento para mulheres e crianças, é um avanço para nossa sociedade e fortalece nosso trabalho na garantia dos direitos humanos” , destacou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

A contratação realizada prevê que a empresa responsável desenvolva todos os projetos (do básico ao executivo) e, posteriormente, a execução da obra no prazo de 24 meses após a assinatura da Ordem de Serviço.