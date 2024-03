Comissão de Saúde quer melhoria para Santa Casa de Muniz Freire

Ampliar o serviço clínico, instalar mais 10 leitos e implantar as especialidades de ortopedia e ginecologia na Santa Casa de Muniz Freire. Essas são as demandas que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) deve levar ao governo do Estado.

As medidas constam no relatório da visita técnica realizada na quarta-feira (6) ao hospital filantrópico localizado na região do Caparaó.

O presidente da comissão, deputado Dr. Bruno Resende (União), aponta precariedade nos serviços. Ainda garante aos administradores que apresentará a pauta ao governador Renato Casagrande (PSB).

Também estão entre as reivindicações, a cessão de um mamógrafo e estudos para implantar o serviço de hemodiálise na Santa Casa.

LEIA TAMBÉM: PSB filia Thiago Peçanha e entra na briga pela Prefeitura de Itapemirim

Conforme o parlamentar, o hospital filantrópico recebe pacientes de convênios de planos de saúde e particulares. Porém, a grande parte dos atendimentos é ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com ajuda financeira da prefeitura.

Gestão Santa Casa de Muniz Freire

O gestor administrativo da Santa Casa, Ivens Guimarães, apresentou a unidade e seus problemas à Comissão de Saúde, com o objetivo de obter mais serviços para a população de Muniz Freire.

“Atendemos cerca de 100 pessoas/dia, média de 3 mil por mês. O pronto socorro atende também aos municípios vizinhos, mas quem necessita de atendimento em ortopedia e ginecologia precisa ir para Guaçuí ou Cachoeiro de Itapemirim”, afirma.

O gestor explicou que há dois anos a diretoria está reestruturando financeiramente a Santa Casa, sendo um dos poucos na região do Caparaó que está todo regularizado de forma fiscal, com serviços de prontuário eletrônico, Raio X digital, triagem e chamadas eletrônicas.

Também mantém um ambulatório oferecendo oito especialidades médicas e média de 4 mil atendimentos por ano. “Temos 19 leitos de clínica médica, com oito ocupados, e com o atual equipamento não podemos fazer cirurgias”, disse Ivens.

Repasses

Conforme informações da Prefeitura de Muniz Freire, os repasses mensais do município para a Santa Casa dobraram neste ano, para R$ 541,6 mil.

Em 2021 o repasse foi de R$ 201 mil ao mês, em 2002 R$ 260 mil e em 2023 R$ 319 mil.

“Muniz Freire é uma cidade bem centralizada na região do Caparaó, e a saúde tem que ser regional, pois sobrecarrega Cachoeiro de Itapemirim. O nosso sonho é ter o serviço de hemodiálise, pois hoje 16 pacientes precisam ir para Guaçuí”, disseDito Silva (PDT).