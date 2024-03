Concurso Caixa: último dia para garantir inscrição

Atenção, concurseiros! Nesta segunda-feira, 25 de março, encerra o prazo para garantir sua inscrição no concurso público da Caixa Econômica Federal. Aqueles que desejam participar da seleção e ainda não garantiram sua candidatura têm até às 16h, para se inscrever.

Ao todo, estão sendo oferecidas 4.050 vagas em todo o Brasil. Do total de vagas, 12 oportunidades são para o Espírito Santo.

Para concorrer a um dos postos, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.cesgranrio.org.br. A saber, as taxas de inscrição custam R$ 50 (empregos de ensino médio) e R$ 65 (carreiras de nível superior).

A seleção é organizada pela Fundação Cesgranrio. Sendo asism, em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do telefone 0800 701 2028. Além disso, outra opção é o e-mail [email protected].

Cargos do Concurso Caixa:

Inicialmente, o processo seletivo disponibiliza 3.240 vagas para contratação imediata e 810 para cadastro reserva (CR). Dessa forma, desse total, 20% são destinadas a negros e 6% a pessoas com deficiência.

Então, quem possui ensino médio pode escolher entre duas funções: técnico bancário (para atuação em agências nas 27 unidades da Federação) ou técnico bancário na área de tecnologia da informação (com lotação no DF, AM, GO, MG, PE, RJ, RS e SP).

Cada um dos cargos oferece 1.600 vagas para contratação imediata e outras 400 para formação de CR, totalizando 4.000 postos. Em início de carreira, os servidores receberão R$ 3.762.

Há oportunidades com exigência de curso superior para médico do trabalho (23 vagas imediatas + 5 para CR) e engenheiro de segurança do trabalho (17 imediatas + 5 para CR). Assim, os vencimentos são de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

No caso de médico, são ofertados postos para trabalhar em 19 estados (GO, MS, MT, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, AM, PA, ES, MG, RJ, SP, PR e RS) e no DF. Já para engenheiro, as chances têm lotação no DF, GO, CE, PE, PA, MG, RJ, SP, RS e SC.

Como benefícios, os contratados contarão, por exemplo, com auxílio-refeição, auxílio-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, previdência complementar e auxílio-creche. Entretanto, a lista de atrativos ainda inclui: participação nos lucros e resultados; possibilidade de ascensão profissional; acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Por fim, as provas objetiva e dissertativa estão marcadas para 26 de maio. Já a consulta aos locais de aplicação será liberada no dia 22 do mesmo mês.

Vagas no Espírito Santo:

Técnico Bancário Novo (nível médio)

Vitória: 3 vagas (1 cadastro de reserva)

Cachoeiro de Itapemirim: 4 vagas (1 cadastro de reserva)

Colatina: 4 vagas (1 cadastro de reserva)

Médico do trabalho (nível superior)

Vitória: 1 vaga

Provas serão aplicadas em quais cidade do ES?

Vitória

– Unidades de lotação: Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Marechal Floriano, Serra, Viana Vila Velha, Vitória

– Cidades de realização das provas: Colatina, Vitória, Vila Velha ou Linhares

Cachoeiro de Itapemirim

– Unidades de lotação: Afonso Claudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Guaçuí, Ibatiba, Iconha, Itapemirim, Iúna, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kenedy, São José do Calcado, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante.

– Cidades de realização das provas: Cachoeiro de Itapemirim

Colatina

– Unidades de lotação: Aracruz, Baixo Guandu, Barra São Francisco, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Ibiraçu, Itaguaçu, Jaguaré, Joao Neiva, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus.

– Cidades de realização das provas: Colatina, Vitória, Vila Velha ou Linhares.