Concurso público no ES oferece vaga com salário de R$ 7 mil

O Governo do Estado do Espírito Santo publicou edital do concurso público para o preenchimento de 35 vagas imediatas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. As oportunidades também são para formação de cadastro de reserva.

O anúncio do certame, que será realizado por meio do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest), consta no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15).

Entretanto, do total de vagas do concurso público, 18 são para atuação em Desenvolvimento de Sistemas. Outras 17 para o segmento de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O salário inicial é de R$7.350,30, para uma carga horária de 40 horas semanais e benefícios como assistência médico-hospitalar e ticket refeição/alimentação.

As inscrições acontecem de 18 de março a 18 de abril pelo site www.ibade.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 75,00. Porém, os candidatos podem pedir isenção nos dias 20 e 21 de março. A responsável pelo concurso aplicará as provas no dia 26 de maio.

Prodest

Por fim, o PRODEST tem por finalidade atuar como órgão gestor e executor das atividades relacionadas com a tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da administração pública do Estado.