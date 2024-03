Confira! Carreta com cozinha e 7 toneladas de doações para Mimoso

Caminhões carregados com mais de sete toneladas de itens destinados às vítimas das chuvas, partem de Vitória, nesta quarta-feira (27), com destino a Mimoso do Sul, levando conforto àqueles que tentam, agora, recomeçar a vida.

A campanha solidária é liderada por Diego Libardi, atual Secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória (Semcid) – e pré-candidato à prefeito de Cachoeiro de Itapemirim – em parceria com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Segundo o último levantamento da Defesa Civil Estadual, mais de dez mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Mimoso.

Libardi ainda autorizou o envio de uma carreta equipada com cozinha industrial (usada em cursos de qualificação profissional ofertados pela Semcid) para ser usada no preparo de refeições para a população de Mimoso e voluntários que atuam na reconstrução da cidade.

“Diante da situação em que se encontram Mimoso, Apiacá, Vargem Alta e tantos outros municípios afetados pelas chuvas, é impossível ficar indiferente. A dor do próximo deve ser sentida por todos nós. Estamos enviando toneladas de comida, roupas, colchões, água e muitos outros itens essenciais, levando não apenas alívio material, mas também solidariedade e esperança às famílias atingidas. Minha casa fica às margens do Rio Itapemirim, vivenciei a devastação de Cachoeiro na enchente de 2020, sei exatamente qual é o sentimento quando é preciso recomeçar. Minha família sempre sofreu com as enchentes. Esse histórico pessoal me impulsiona ainda mais a agir e ajudar”, destacou Libardi.

11 pontos de coleta

A iniciativa conta com 11 pontos de coleta distribuídos por toda a capital, disponíveis das 7h às 18h, além de um ponto adicional no Shopping Vitória, operando das 10h às 22h. O morador de Vitória que deseja fazer sua doação, mas não pode se deslocar a um dos pontos de coleta pode entrar em contato pelo número 027 99204-5500 e solicitar que uma equipe da prefeitura faça a retirada da sua contribuição.

“Este é um momento muito triste, e muito desafiador para a população do Sul do Estado, mas também é um momento de união e solidariedade. Quero expressar minha profunda gratidão ao prefeito Pazolini, que prontamente respondeu ao meu pedido, mobilizando outras instituições importantes de nossa capital, como a Findes e a Câmara Municipal de Vitória para ajudar nessa campanha. Sua dedicação em proporcionar dignidade às vítimas desta tragédia, disponibilizando todos os recursos possíveis da Prefeitura. Também quero agradecer à população de Vitória, que abraçou a campanha e contribuiu de todas as formas possíveis. Juntos, podemos ajudar essas pessoas a superar esse momento e reconstruir o que foi perdido”, finalizou.

Confira os pontos de coleta em Vitória:

De 7h às 18h

Fábrica de Ideias (Antiga Fábrica 747)

Av. Vitória, n.° 1449, Jucutuquara

Casa do Cidadão

Avenida Maruípe, 2544, em Itararé

EMEF Alvimar Silva

Rua Miguel Pessoa, n.° 15, Mário Cypreste

EMEF Paulo Reglus Neves Freire

Rua Ayres Vieira do Nascimento, n.° 96, Inhanguetá

EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima

Rua Maria de Lourdes Garcia, Monte Belo

EMEF Eunice Pereira Silveira

Av. Cel. José Martins de Figueiredo, n.° 45, Tabuazeiro

EMEF Rita de Cássia Oliveira

Rua São Sebastião, S/N, Resistência

EMEF Álvaro de Castro Mattos

Rua Eugenílio Ramos, n.° 781, Jardim da Penha

EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes

Avenida Jerônimo Vervloet, n.° 560, Maria Ortiz

EMEF Adevalni Sysesmundo Ferreira de Azevedo

Rua Vitorino Cardoso, n.° 140, Jardim Camburi

De 10h às 22h

Shopping de Vitória

Av. Américo Buaiz, n.° 200, Enseada do Suá