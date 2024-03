Confira! Resultado do processo seletivo para cursos técnicos

A Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com o Sistema S, divulgou, nessa quarta-feira (6), o resultado do processo seletivo do Edital nº 10/2024, que disponibiliza a oferta de 1.840 vagas para cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante. Os estudantes aprovados nesse edital têm até a próxima segunda-feira (11) para ir até unidade de ensino para a qual se inscreveram para fazer a matrícula.

Leia também: Força Tática apreende tablete de maconha e prende suspeito em Alegre

Entre as modalidades de cursos ofertados em dez diferentes municípios no então: Logística, Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Guia de Turismo, Mecânica, Administração, Eventos, Recursos Humanos, Sistemas de Energia Renovável, Design de Interiores, Informática para Internet.

Conferira a relação dos aprovados por cursos e localidades:

Aracruz

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Colatina

Linhares

Santa Teresa

Serra

São Mateus

Venda Nova do Imigrante

Vitória