Confira! Troca gratuita de lâmpadas antigas por LED no ES

A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, está realizando a troca gratuita de lâmpadas nos Terminais de ônibus da Grande Vitória. Além disso, os clientes poderão se cadastrar na Tarifa Social, que garante um desconto de até 65% na conta de luz. Todavia, o posto de troca estará até o dia 23 de março no Terminal de Campo Grande, em Cariacica.

Sobretudo, na sequência, será a vez do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, entre os dias 25 de março e 06 de abril. No Terminal de Carapina, em Serra, o posto de troca estará de 08 a 22 de abril e depois no Terminal de Jacaraípe, na Serra, entre os dias 23 de abril e 04 de maio.

Contudo, a ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem como objetivo incentivar a sustentabilidade e o consumo consciente por meio da substituição desses equipamentos.

Redução do consumo de energia elétrica

“Esse projeto da EDP visa contribuir efetivamente na redução do consumo de energia elétrica das famílias e, consequentemente, no cuidado com o meio ambiente, a partir do uso mais eficiente e sustentável da energia. Além disso, vale destacar que as lâmpadas arrecadadas a partir da substituição são encaminhadas para o descarte ecologicamente correto”, destaca o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Aliás, as lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-as uma escolha cada vez mais adotada e recomendada para iluminação pública, residencial, comercial e industrial. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia.

Assim, para realizar a troca das lâmpadas, o cliente deve residir na cidade e precisa levar a última fatura de energia (classificação residencial ou baixa renda), além de um documento de identidade. No local, o cliente poderá entregar até 10 lâmpadas de maior consumo (incandescentes ou fluorescentes compactas) para receber a mesma quantidade de equipamentos LED.

Tarifa Social

Além da troca gratuita de lâmpadas, os clientes que forem até o ponto de troca da distribuidora também poderão se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Aliás, esse é um programa que concede, de imediato, desconto na conta de energia às famílias em situação de vulnerabilidade e que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir o Número de Identificação Social (NIS) ativo. O benefício concede desconto de até 65% no consumo de energia.

Serviço:

Trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por equipamentos mais eficientes com tecnologia LED e cadastro na Tarifa Social.

Locais:

Terminal de Campo Grande – Cariacica

Período: 11 a 23/03

Horário: 09 às 16 horas

Terminal de Itaparica – Vila Velha

Período: 25/03 a 06/04

Horário: 09 às 16 horas

Terminal de Carapina – Serra

Período: 08 a 22/04

Horário: 09 às 16 horas

Terminal de Jacaraípe – Serra

Período: 23/04 a 04/05

Horário: 09 às 16 horas

Para a troca de lâmpadas, o cliente deve seguir os seguintes critérios:

Apresentar conta/fatura de energia residencial recente (não é preciso ser o titular da conta de energia);

Levar o RG de quem vai efetuar a troca;

Levar até 10 lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentespara realizar a troca pelas lâmpadas LED, que trarão mais economia na conta de energia.