Contarato aponta caminhos para projeto alternativo do PT em Mimoso

Apesar de o atual prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), contar com uma avaliação positiva da população, o senador Fabiano Contarato (PT) reforça a importância de um projeto alternativo para a cidade nas eleições municipais que acontecem em outubro deste ano.

No último fim de semana, o parlamentar visitou o município e discutiu com lideranças as potencialidades e fragilidades da sigla.

“Mimoso do Sul merece um projeto alternativo. E é isso que nós temos que fazer, fortalecer o partido em todos os 78 municípios. A população merece isso”, explicou Contarato.

Atualmente, o PT trabalha o nome do advogado Vaval como pré-candidato a prefeito da cidade, mas paralelo a sua pré-candidatura, existe um projeto para que seja lançado apenas um nome do grupo de oposição para tentar desbancar o atual prefeito, que aparece com certo favoritismo para a reeleição.

Na disputa também aparecem os pré-candidatos Cassiano Mendes, Airton Coimbra, Jiló (Angelo) e Nem Sarte.