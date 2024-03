Contas rejeitadas: “Estou liberado para disputar a eleição”, diz Casteglione

Apesar de ter as contas referente ao ano de 2016 rejeitadas, o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione (PT), afasta qualquer possibilidade de que esse fato possa impedir a sua candidatura à prefeitura da cidade nas eleições municipais, que acontecem em outubro deste ano.

“As minhas contas foram rejeitadas não foi por dolo, foi por culpa, por erro técnico. Então, sendo por erro técnico, eu não estou enquadrado na questão da ficha suja e, portanto, estou liberado para disputar a eleição”, explica Casteglione, atual subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Espírito Santo e pré-candidato a prefeito da Capital Secreta.

Ao afirmar que não há impedimento para disputar o cargo de prefeito, o pré-candidato do PT em Cachoeiro apega-se ao art. 1º, I, g, da LC no 64/1990 (Lei das Inelegibilidades), que define que são inelegíveis para qualquer cargo “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa”.

Carlos Casteglione ainda tranquiliza correligionários e potenciais eleitores afirmando que encara o tema de forma tranquila e transparente.

“A verdade, o Tribunal de Contas já há algum tempo mudou o posicionamento. Uma lei federal mudou o posicionamento. O Tribunal de Contas hoje ele não aprova ou desaprova, ele oferece um parecer prévio e esse parecer prévio é submetido à Câmara Municipal. Por exemplo, as contas de 2015, que tinham as mesmas inconsistências, o parecer era muito semelhante, elas foram aprovadas à unanimidade aqui na Câmara Municipal. As 2016, foram reprovadas, faltou um voto”, ressaltou.