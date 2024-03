De olho na Câmara: PSB lança pré-candidatos a vereadores em Cachoeiro

O Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Cachoeiro de Itapemirim promove grande ato de apresentação dos nomes dos pré-candidatos que disputarão as eleições para vereador pela legenda.

O evento acontece neste sábado (23), a partir das 13h, na Câmara Municipal. Porém, o partido não se articula apenas para dar musculatura a chapa proporcional, mas também a majoritária.

De acordo com o presidente estadual do PSB, Alberto Gavinni, a sigla lançará como pré-candidata a prefeita de Cachoeiro, a atual secretária municipal de Obras, Lorena Vasques.

A legenda, que tem como presidente municipal Christiam Marim, vem realizando diversas reuniões e mantendo diálogos com diversos partidos com vistas às eleições municipais de 2024. Entre eles, Rede e PDT.

Assim, em novembro de 2023, o PSB filiou diversas lideranças com vistas às eleições municipais, que acontecem em outubro deste ano.

PSB no Sul do ES

Além de Cachoeiro, o PSB sustenta a pré-candidatura a prefeito em duas cidades do Sul do Estado, Anchieta e Presidente Kennedy.

Em Anchieta, o nome escolhido é o do atual secretário municipal de Governo, Léo Português. A sigla, portanto, o escolheu para suceder o atual prefeito Fabrício Petri (PSB).

Já em Presidente Kennedy, o PSB vai disputar a reeleição com o prefeito Dorlei Fontão.

O PSB também filiou o ex-prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha e entrou na disputa pelo pelo Poder Executivo municipal.

No pleito de 2020, a legenda foi a que mais conquistou prefeituras no Estado. Foram 13 prefeitos eleitos, no total.