ES leva “Zé Gotinha” às escolas contra baixa cobertura vacinal

As baixas coberturas vacinais vivenciadas em todo País há quase uma década, e que se agravaram após a pandemia da Covid-19, além do fenômeno da hesitação vacinal são pontos estratégicos importantes quando o assunto é a vacinação de crianças e adolescentes.

Para superar esses assuntos e fortalecer a disseminação da informação correta em relação a imunização, a Secretaria da Saúde lançou, o Projeto ‘Zé Gotinha nas escolas’.

O Projeto ‘Zé Gotinha nas Escolas’ tem por objetivo promover atividades para crianças e adolescentes a partir da educação em saúde, visando à promoção do pensamento crítico reflexivo e levando à consciência vacinal no ambiente escolar, junto ao reforço simbólico do personagem Zé Gotinha.

Serão desenvolvidas ações por parte do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI) para capacitar acadêmicos de enfermagem e futuros enfermeiros sobre a temática da vacinação, por meio de atividades como oficinas de trabalho; discussão de casos clínicos; visitas técnicas; e planejamento de atividades a serem desenvolvidas com as criança e adolescentes.

Após a capacitação dos discentes, o Projeto focará em atividades em saúde nas escolas de ensino fundamental, que serão desenvolvidas pelos alunos de enfermagem, por meio do Programa de Saúde na Escola (PSE).

Esse processo acontecerá sob supervisão das referências técnicas do PEI, de professores e preceptores das faculdades e de referências do PSE das Unidades Básica de Saúde as quais esses acadêmicos estão inseridos.