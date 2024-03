Desfibrilador: Unimed Sul Capixaba incentiva empresas locais a usar equipamento

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo.

No Brasil não é diferente e a Unimed Sul Capixaba desenvolve, junto a empresas locais, um programa para incentivar a disponibilização de desfibriladores externos automáticos (DEA) em locais de grande circulação de pessoas.

Chamado de Programa Área Cardio Segura, ele incentiva e capacita para o uso do aparelho, que produz um choque elétrico no coração para restabelecer o ritmo cardíaco. Um dos idealizadores do projeto, o cardiologista Gil Gonçalves explica:

“Um espaço Cardio Seguro é uma área onde existe um ou mais desfibriladores que sejam verificados periodicamente sobre a sua capacidade de funcionamento. Devem estar em locais estratégicos e permitir um tempo de resposta dentro dos primeiros quatro minutos a partir do momento que o fato ocorra e seja identificado. Também é necessário haver pessoas leigas treinadas e certificadas em manobras de RCP de alta performance e no uso da desfibrilação”, comentou.

Na última quarta-feira (27), a cooperativa reuniu representantes de diversas empresas no edifício da Operadora, em Cachoeiro de Itapemirim, para apresentar o programa. Uma das participantes foi Andreza Dias, gerente administrativa de uma empresa do setor de rochas.

Para ela, cuja empresa já possui grande cuidado com a segurança dos colaboradores e de todo o público que circula pelo local, a presença do desfibrilador é mais um recurso para agregar às ações preventivas já praticadas.

“Trabalhamos com prevenção, exames periódicos e incentivo a uma vida mais saudável junto aos colaboradores. Hoje, viemos conhecer o programa e coletar informações sobre este recurso que pode somar na segurança já oferecida”, comentou.

Durante o encontro, o vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, afirmou que é princípio da cooperativa cuidar, se interessar e servir a comunidade. Ele lembra que o programa prevê, além da disponibilização do aparelho, sua manutenção bem como treinamento de equipes leigas para que saibam utilizar o equipamento em caso de necessidade.

“Ações como esta levam suporte, capacitação e informação para que outras pessoas também sejam agentes provedores de segurança e saúde onde estiverem”, comentou.