Divisa entre ES e RJ é interditada após chuva intensa em Mimoso do Sul

A pista no km 461 da BR-101 está interditada na divisa entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição é por causa do nível do rio Itabapoana, em Mimoso do Sul.

No comunicado, a PRF diz o seguinte: “BR-101, no km 461, em Mimoso do Sul/ES (divisa ES x RJ) – Pista interditada, devido ao nível do rio Itabapoana, sendo necessário o fechamento da ponte da divisa, por segurança.

A liberação dependerá da baixa do nível do rio. Sem rota alternativa até o momento” conclui o comunicado. Não há previsão de liberação da via.