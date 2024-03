Divulgado o regulamento para a 15ª edição dos Jogos na Rede; confira

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta quinta-feira (28), o regulamento geral dos Jogos Escolares da Rede Pública Estadual 2024, conhecido como Jogos Na Rede. Começa também nesta quinta-feira, e segue até o dia 15 de abril, o período de adesão das escolas interessadas. A expectativa é de participação de aproximadamente 250 escolas, envolvendo cerca de 13 mil estudantes de todas as regiões do Estado.

Aliás, os Jogos na Rede é uma ação que tem o objetivo de oportunizar aos estudantes da Rede de Pública Estadual Ensino o aprofundamento dos conhecimentos relacionados ao esporte, por meio de aulas das modalidades esportivas no contraturno e da possibilidade de participação em jogos escolares.



Contudo, as competições serão em duas etapas, com a primeira envolvendo escolas de Ensino Médio de cada Superintendência Regional de Educação (SRE), que competirão entre si. Assim, os campeões de cada modalidade avançarão para a etapa final, que reunirá representantes de escolas de todo o Estado.

Completando sua 15ª edição em 2024, as competições regionais estão previstas para ocorrer entre julho e outubro, enquanto a fase final está marcada para acontecer entre os dias 29 de novembro a 05 de dezembro. Aliás, podem participar estudantes do Ensino Médio com até 18 anos completos e regularmente matriculados nas unidades escolares.

Novidades na 15ª edição dos Jogos na Rede

A edição deste ano contará com novas modalidades esportivas, como atletismo, tênis de mesa, além das modalidades basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez. As modalidades futsal, handebol, voleibol e xadrez serão disputadas nas 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE). Já as modalidades de atletismo, basquetebol e tênis de mesa serão disputadas em polos formados por mais de uma SRE.

Para obter mais informações, os interessados podem acessar o Regulamento Geral no link disponível abaixo:

Regulamento Geral (Clique AQUI)