Duas pessoas morrem após grave acidente envolvendo 4 veículos na BR-101

Um grave acidente envolvendo dois veículos de carga e dois veículos de passeio na tarde desta quarta-feira (27), no km 391,5 da BR-101, na altura do município de Rio Novo do Sul, resultou em duas mortes. O acidente ocorreu por volta das 12h45.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, houve uma ocorrência envolvendo dois carros de passeio e dois caminhões no km 391,5, sentido norte, em Rio Novo do Sul. A ocorrência está em andamento.

Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF e Samu que estão no local. Duas pessoas morreram no local. A faixa, sentido norte, está com interdição para atendimento e o tráfego fluindo em pare e siga.

As equipes seguem em atendimento à ocorrência no trecho e os motoristas devem ficar atentos à sinalização.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. A dinâmica do acidente e o número de feridos ainda não foram informados.