Edição 2024 da Exposul Rural divulga programação oficial; confira

Entre os dias 4 e 7 de abril, o Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, situado no bairro Aeroporto, receberá mais uma edição da maior feira de agronegócio sul capixaba, a Exposul Rural.

Nos quatro dias de evento, o público poderá conferir as tradicionais exposições de animais, máquinas, implementos e serviços agrícolas; comercialização de diversos produtos oriundos da zona rural; artesanato; fazendinha; além da presença de empreendedores dos mais diversos segmentos do agronegócio, em um ambiente propício para o fechamento de novos negócios.

Auditório climatizado

Um auditório climatizado receberá diversas atividades técnicas, e uma arena será montada na área central da feira, para realização de eventos governamentais e não governamentais, encontros temáticos, apresentações culturais e outras atrações.

Contudo, haverá uma vila gastronômica na Exposul Rural, com diversas opções de alimentação, desde comida japonesa à costela na brasa, com variada opção de bebidas, como cervejas e cachaças artesanais, além de sobremesas para todo tipo de paladar.

Todavia, na quinta (4) e sexta-feira (5), o acesso ao público na Exposul Rural será liberado às 13h, com encerramento marcado para às 21h30. Aliás, no sábado (6) e domingo (7), os portões serão abertos às 10h, encerrado às 22h e 16h, respectivamente.

“Estamos empenhados em proporcionar um evento completo, que está sendo preparado com todo cuidado, para oferecer uma experiência única aos produtores e ao público em geral, repleta de atrações e oportunidades especiais. Convidamos a todos para se juntarem a nós nesta celebração”, expressa Wesley Mendes, presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim.

“Essa é uma grande oportunidade de conectar a cidade com o homem do campo, para que todos conheçam melhor o trabalho realizado no interior, imprescindível para a economia regional”, destaca Elio Carlos de Miranda, secretário municipal de Agricultura de Cachoeiro.

“Na Exposul, os produtores rurais têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos com todo o destaque que merecem. Ano após ano, dedicamos esforços para aprimorar esta feira, para que os expositores alcancem sucesso em seus negócios e que os visitantes desfrutem ao máximo das diversas atrações disponíveis”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Programação ExpoSul Rural 2024:

Pré-evento (para expositores)

25 de março a 3 de abril: Chegada dos animais

27 de março a 2 de abril: Montagem de estandes especiais

3 de abril: Decoração dos estandes

3 de abril, 19h: esgota das vacas dos concursos leiteiros

Aberta ao público

Todos os dias

Exposições gado de leite e corte

Fazendinha

Trilha Ecológica

Espaço Kids

Espaço Mulher

Vila Gastronômica

Feira de Negócios

Feira de Flores

Feira de Máquinas e Equipamentos

Feira de Artesanato

Feira de Agroindústrias

Feira dos Municípios Sul Capixabas

Concursos leiteiros

4 a 6 de abril (quinta a sábado)

ordenhas raça gir (ranqueado) às 6h, 14h e 22h

ordenhas torneio livre às 7h e 19h

Exposições ranqueadas raças Gir e Girolando

4 a 6 de abril (quinta a sábado), a partir das 10h

Provas Equestres

4 a 6 de abril, a partir das 10h – Especializada Mangalarga Marchador

6 de abril, a partir das 10h – Laço Campista

7 de abril, a partir das 9h – Ranch Sorting

Quinta-feira (4 de abril)

6h – 1ª ordenha concurso leiteiro raça Gir

7h – 1ª ordenha concurso leiteiro livre

10h – início dos julgamentos ranqueados raças gir e girolando – pista de julgamentos

10h – início da Especializada Mangalarga Marchador

13h – abertura dos portões ao público

13h – Palestra Citricultura – Incaper – Arena

13h – Licenciamento ambiental rural como ferramenta de desenvolvimento regional – Sindirural/Gabinete Dep. Bruno Resende – Auditório

14h30 – 2º Encontro sobre Juventude Rural e Sucessão Familiar e lançamento da publicação “Juventude Rural e Sucessão Familiar” – Incaper – Arena

15h – Apresentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) – IDAF – Auditório

17h – Solenidade de abertura – Arena

17h – Nutrição mínima para recuperação de pastagens degradadas – Incaper – André Guarçoni – Auditório

Sexta-feira (5 de abril)

9h30 – Reunião Sindicatos FAES – Auditório

10h30 – Curso Incaper – Arena

13h – Reunião Cooperativas de Leite – organização RVA – Auditório

13h – Roda de conversa – Projeto Mulheres do Café (Seag/Incaper) – Sala Mulher

15h – Seminário apresentação resultados ATeG Senar e resultados RVA qualidade do leite – Arena

15h – Palestra cochonilha branca de calda – Incaper – Auditório

16h – Lançamento livro “Café Sombreado” – Auditório

17h – Palestra Cafeicultura sustentável – Incaper – Auditório

18h30 – Aula-show gastronomia – Chef Silvana /EFTUR – Arena

20h – Dança Portuguesa de Belo Horizonte, Anchieta – Arena

20h – Confraternização Selita (para convidados) – Tenda Exclusiva

Sábado (6 de abril)

10h – início das provas de Laço Campista

10h – Inovação e conexão no Agro – Bruno Dupin – Arena

10h – Reunião da comissão de cooperativismo da Ales – Coord. Gabinete Deputado Alan Ferreira – Auditório

13h – Palestra Brucelose seus Aspectos Clínicos, importância econômica e na saúde pública – Auditório

13h – Almoço Senar (para convidados) – Tenda Exclusiva

15h – Roda de conversa sobre Brucelose – IDAF – Auditório

16h – Palestra Importância do leite e da carne para a alimentação humana – Arena

17h – encerramento e premiação das ranqueadas gir e girolando – pista de julgamentos

19h – Dança Portuguesa e Folia de Reis de Conceição do Castelo – Arena

20h – Pout-Pourri Cultural de Marataízes – Arena

21h – premiação e encerramento dos concursos leiteiros

Domingo (7 de abril)

9h – início das provas de Ranch Sorting

14h – Folia de Reis e Caxambu de Jerônimo Monteiro – Arena