Eduardo Costa passou por transformações nos últimos anos; veja fotos

Na última semana, o cantor sertanejo Eduardo Costa, de 45 anos, viralizou nas redes sociais após mostrar o novo visual. No entanto, as transformações do artista nos últimos anos também chamaram a atenção dos fãs.

Em 2021, época em que estava com os cabelos mais longos e volumosos, foi alvo de memes de comparações.

Vale lembrar que o artista nega ter feito cirurgias plásticas ao longo da carreira. Os preenchimentos feitos teriam sido realizados como correções das lesões do acidente de avião que sofreu, em 2011, em Minas Gerais.

Eduardo com a esposa Mariana Polastreli, empresária e influencer de Alegre, no Sul do ES (Foto: Reprodução/Instagram)

Casado desde 2023 com a influencer e empresária de Alegre, no Sul do Espírito Santo, Mariana Polastreli, Eduardo está sempre inovando no visual.

Confira as transformações do cantor nos últimos anos:

Eduardo Costa em 2012, 2015 e 2016

Foto: Divulgação/Reprodução Instagram/Montagem

Eduardo Costa em 2019

Foto: Reprodução Instagram/Montagem

Eduardo Costa em 2021

Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Costa em 2021 e 2023

Foto: Reprodução Instagram/Montagem

Eduardo Costa em 2024

Foto: Reprodução Instagram/Montagem