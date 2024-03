Em canteiro de obras, prefeito destaca maior unidade de saúde de Anchieta

As obras daquela que será a maior unidade de saúde em Anchieta seguem a todo vapor. O prefeito Fabricio Petri (PSB) visitou, nesta sexta-feira (22), o local onde o espaço está sendo construído.

O equipamento está sendo construído em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo. Tem como objetivo atender as comunidades de Planalto e Nova Anchieta.

A administração municipal já contemplou essas duas comunidades com diversos equipamentos importantes, conforme explica o chefe do Poder Executivo anchietense.

“Campo bech soccer, calçamento de mais de 20 ruas, regularização fundiária, reforma de quadra, Agência Comunitária dos Correios e hoje vai ser contemplada com esta importante unidade de saúde”, explica o chefe do Poder Executivo anchietense.

As obras seguem em ritmo acelerado e a administração municipal acredita que, em breve, a população já poderá contar com um espaço moderno e acolhedor.

Petri ainda destaca que esta unidade de saúde em Anchieta vai ser uma importante conquista para estas comunidades, uma vez que os moradores não precisarão mais se deslocar para o ESF 2 e passarão a contar com mais comodidade.

Referência

Aliás, Anchieta é destaque no atendimento nas unidades básicas de saúde. Como reconhecimento, em 2022, portanto, o município recebeu o Prêmio Inoves 2022.

A iniciativa vencedora foi o projeto ‘Saúde da Família Digital – Revolucionando o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS)’, criado e desenvolvido pela equipe da Estratégia de Saúde da Família Centro II.