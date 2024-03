Em meio a reconstrução, Mimoso pode enfrentar outro grave problema

O deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Dr. Bruno Resende (União Brasil), apontou preocupação para outro grave problema que a população de Mimoso do Sul, cidade devastada pelo temporal que caiu no Sul do Estado, pode enfrentar nos próximos dias.

“Temos que nos preparar melhor também para os próximos dias, quando, possivelmente, teremos uma ampliação do número de doenças respiratórias e infectos contagiosas”, alerta o parlamentar.

De acordo com Dr. Bruno, em Mimoso do Sul o cenário ainda é muito difícil na reconstrução. Apesar das dificuldades, ele destacou o importante apoio do Governo do Estado.

“Hoje recebemos hoje a visita do governador Renato Casagrande, que anunciou reforço nos equipamentos para a limpeza da cidade. Serão mais de 70 equipamentos do governo estadual a partir de amanhã aqui em Mimoso”, afirmou.