“Terço Gigante” marca início da tradicional Festa da Penha no ES

A manhã do Sábado de Aleluia (30), conforme tradição há 26 anos, foi marcada pela instalação do Terço Gigante entre as palmeiras centenárias do Campinho do Convento da Penha em preparação à 454ª edição da Festa da Penha.

Com mais de 20 metros de comprimento, o terço trouxe uma mensagem de paz para o mundo e para os devotos de Maria. O evento teve ainda música, louvor e muita oração para que os votos de paz sejam fortalecidos.

LEIA TAMBÉM: Em meio a tragédia, família reabre farmácia para inspirar comerciantes em Mimoso

Osmar Sales, idealizador do Terço, disse que vê-lo instalado é como ver um filho nascer. “Antes, durante a produção e a montagem, é como observar a ultrassonografia. Mas vê-lo entre as palmeiras é ver a criança nascer. Agora é para o mundo, para os devotos de Marla, para todos que buscam graça e paz. O crucifixo no terço nos lembra que Cristo é ressuscitado e é Ele quem vem trazer paz para o mundo”, diz.

O Terço esse ano foi feito com destaque para a cor branca e detalhes de flores em alumínio, com a palavra “paz” escrita em diversas línguas, ele pesa aproximadamente 50 quilos e fica pendurado entre duas palmeiras centenárias localizadas no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha.

O primeiro “Terço Gigante” foi montado por ele em 1998, na tentativa de criar um terço semelhante ao grande terço da Missa celebrada pelo então Papa João Paulo II, quando esteve no Rio de Janeiro, em 1997. Então, ao confeccionar, o terço ficou muito pesado e não subia com balões de gás hélio e nesse ano, ele foi carregado pelas devotas durante a Romaria das Mulheres daquele ano e em seguida, com permissão de um Frei do Convento ele pendurou nas palmeiras. Já em 1998, Osmar decidiu novamente fazer o terço, tradição que se mantém viva. A ideia é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica.

FÉ E ATRAÇÕES CULTURAIS NO ACENDIMENTO

Lembrando que à noite, a partir das 19 horas, será realizado o acendimento da imagem de Nossa Senhora Iluminada em três cidades: Serra, Cariacica e Vila Velha. Cada estrutura tem 17 metros de altura e mais de 100 mil lâmpadas representando os romeiros em procissão de fé que tomam conta das homenagens à Mãe das Alegrias, uma inspiração associada ao tema desta 454ª edição do evento “Ó Vem Conosco, Vem Caminhar”.

Elas ficarão disponíveis para visitação do público na orla da Praia da Costa, reta da avenida Champagnat, Vila Velha; na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra; e na Nova Orla de Cariacica, em frente ao Restaurante Maré. Na Serra, após o acendimento, haverá show de PH Dias e, em seguida, Dennise Pontes. Em Cariacica haverá apresentação das bandas de congo do município e show com a banda Pele Morena. As estruturas são projetadas pelo artista Mario Gallerani.

A Festa da Penha começa neste domingo de Páscoa, dia 31, e vai até dia 8 de abril. Ela está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.

Tem apoio institucional da Prefeitura da Serra e da Prefeitura de Cariacica, apoios da TV Gazeta, A Gazeta, Café 3 Corações e TVE. Copatrocínio da Unimed; Patrocínio Master da ArcelorMittal; e patrocínio do Banestes, Cesan, Atlântica Petróleo, Extrabom Supermercados, Javé Construções e Incorporações, Shopping Vila Velha, Vale e Instituto Cultural Vale. O evento é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura.

APROVEITE E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FESTA DA PENHA:

30 DE MARÇO (SÁBADO)

9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha

19h – Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha – Areia da Praia da Costa em Vila Velha – Direção da Avenida Champagnat

19h – Acendimento da imagem iluminada em Cariacica – Nova Orla de Cariacica

19h – Acendimento da imagem iluminada em Serra – Praça Encontro das Águas, Jacaraípe

31 DE MARÇO (DOMINGO DE PÁSCOA) – 1º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás!

5h, 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha

18h – Concerto da Penha – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

01 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Contigo pelo caminho, Santa Maria vai!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana

19h30 – Espetáculo as 7 Alegrias de Maria – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)



02 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana

19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Padre Diego Carvalho e Suely Façanha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

03 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) – 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Luta por um mundo novo de unidade e paz!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente

19h30 – Noite Mariana: Canções de Amor e Fé, com Padre Joãozinho e orquestra de violões Cordas & Acordes (maestro Hugo Leonardo) – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

04 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) – 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Lembra que abres caminho, outros te seguirão!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet).

Área pastoral: Serra/Fundão

19h30 – Oração em Canção com Ziza Fernandes e Padre Anderson Gomes – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

05 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) – 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha com tua Igreja!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória

19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Eliana Ribeiro, Padre Gudialace e AMO Vox – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

06 DE ABRIL (SÁBADO) – 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha conosco em romaria!

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet)

18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Transmissão e apresentação da Romaria dos Homens com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

07 DE ABRIL (DOMINGO) – 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação!

5h, 7h e 11h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

14h – Transmissão da Romaria das Mulheres e especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação no Parque da Prainha com convidados – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional Oitavário – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h – Show “Clássicos da Igreja” com Thiago Brado no Parque da Prainha

21h – Início da Vigília Jovem no Campinho do Convento com participação de Eliana Ribeiro

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem no Campinho do Convento

08 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste – animação no Parque da Prainha com convidados e Banda Fé Maior – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h45 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela TV Gazeta

18h30 – Show de encerramento com Michel Teló