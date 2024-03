Empresa de aço vai investir R$ 120 milhões para abrir fábrica em Mimoso

A Sampaio Distribuidora de Aço vai investir R$ 120 milhões em uma nova fábrica, que será construída no polo industrial de Mimoso do Sul. No entanto, a expectativa com o empreendimento é de geração de 300 novos postos de trabalho na região.

Contudo, de acordo com secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), essa é uma nova oportunidade de trabalho. Tanto para os moradores de Mimoso do Sul quanto do extremo Sul do Estado.

“O Espírito Santo cresceu quase o dobro do Brasil em 2023 e em 2024 não será diferente. Portanto, estamos contabilizando mais um importante investimento em Mimoso: a instalação da Sampaio, que está vindo de Santa Catarina, para se implantar no Estado”, disse.

O polo industrial está localizado às margens da BR-101. “Fizemos um investimento na área, adquirida pelo Governo do Estado, em terraplanagem e ela estava ociosa. Agora, estamos dando um destino importante, transformando a área em um polo industrial”, explica Ricardo.

Fábrica em Mimoso do Sul

Aliás, para o vice-governador, esse é o primeiro importante investimento. “São R$ 120 milhões e a geração de, pelo menos, 300 empregos. Continuaremos trabalhando para que outras empresas e indústrias possam se instalar no polo industrial, que nasce em Mimoso do Sul”, pontua.

Contudo, o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), ressaltou que esse é um sonho dos moradores da cidade. “É importante ressaltar que aquela área estava sem utilidade e esse era um sonho de Mimoso do Sul. Agradecemos muito ao Governo do Estado. Mimoso do Sul e o Sul do Estado merecem esse investimento”, completa.

O diretor da empresa de aço, Eduardo Sampaio, agradeceu o incentivo do Governo do Espírito Santo para a instalação da indústria em Mimoso do Sul. “Queremos o mais rápido possível começar o projeto”, completa.